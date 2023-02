»Kdor si danes upa izreči, da je feminist, se spusti v boj s tistimi, ki so proti enakosti«

IZJAVA DNEVA

"Namreč kdor si danes upa izreči, da je feminist, se zavestno spusti v boj s tistimi, ki so proti enakosti. Hkrati pa je v trendu in v koraku z zahodnim liberalnim svetom, da politiki rečejo, da so feministi. Bistveno vprašanje pri tem je, kaj se bo zgodilo, ko bo treba z besed preiti na dejanja. Odlično je, da so se naši moški in ženske v politiki opredelili do feminizma, ampak tisto, kar pričakujemo, so ukrepi. Ne v samo simbolnih akcijah, temveč pri sprejemanju političnih odločitev in prioritet. Šele ko se bodo tega zavedali in temu ustrezno ravnali, bom zadovoljna."

(Nekdanja dolgoletna predsednica Ženskega lobija Sonja Lokar o tem, ko so iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba na vprašanje, ali je predsednik vlade feminist, odgovorili nedvoumno pritrdilno; takšno izjavljanje je po njenem mnenju prelomno v zgodovini slovenske politike in ima velik simbolni pomen; via Radio Prvi)