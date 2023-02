Bodo red v zdravstvu naredila sodišča?

Zasebni zdravniki so razočarani nad odločitvijo ustavnega sodišča o zakonu o zdravstveni dejavnosti

Ali bo vodilni dvojec razumel odločbo ustavnega sodišča? (predsednik vlade Robert Golob in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan

© Borut Krajnc

Odločitev ustavnega sodišča o zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki je bila objavljena pretekli petek, so nekateri zdravniki hitro razglasili za zmago. To naj bi bil »zgodovinski dan za slovensko zdravstvo«, je med prvimi komentiral predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um Igor Muževič. Po njegovem mnenju je ustavno sodišče končno storilo to, za kar so si zdravniki že dlje časa prizadevali: sodniki naj bi zaradi varnosti pacientov zdravnikom omejili čas, ko lahko delajo, na največ 48 ur na teden.