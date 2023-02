Postavljamo si spomenike

Trideseta obletnica nastanka Slovenije je bila čas množice proslav in odkrivanja spominskih obeležij

Odkritje spominskega obeležja na Račjem otoku na Posestvu Brdo, kjer je aprila 1991 potekal »strateški sestanek« koalicije Demos.

© Luka Dakskobler

Dejstva, da osamosvojitev ni kar tako, pač pa resna, prelomna stvar v rasti naroda in njegovega življa, se je dobro zavedala prejšnja Janševa vlada. Sloveniji je poveljevala dve leti in po naključju so se ta leta pokrila z obeležitvijo 30. obletnice »razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države«. Zato so vladni uradniki zavihali rokave in pljunili v roke.