»Madžarska investicija v Novo24TV je bila izključno politične narave«

IZJAVA DNEVA

"V tem trenutku imamo češke lastnike Pro Plusa, švedske lastnike Financ, avstrijske solastnike Žurnala, luksemburške lastnike N1 in madžarske lastnike Planet TV-ja. V primerih Financ in N1 gre za strateške lastnike, brez neposredno politično lobističnih interesov. Pri njih tudi ne zaznavamo nobenih intervencij lastnikov in vmešavanja v uredniško politiko ali cenzuriranja ali omejevanja njihovega poročanja – gotovo ne takšnih, kot jih opažamo pri mnogih domačih lastnikih ali nekaterih drugih tujih. Na drugi strani imamo namreč politično motivirane tuje investicije, kjer je bila tipičen primer madžarska investicija v Demokracijo in v Novo24, ki ni bila ekonomske narave, ampak izključno politične narave z namenom strateškega lobiranja in tudi "prikupovanja" takrat vladajoči stranki SDS. Tisti hip, ko je stranka SDS izgubila volitve, so madžarski lastniki v nekaj tednih prodali svojo investicijo v Sloveniji in odšli."

"Zdaj se nekaj časa govori o možnosti prodaje Planet TV-ja in Pro Plusa, vprašanje je tudi, ali bo država ponovno šla v en krog in bi državni Telekom še enkrat šel v poskus prodaje Siola, ki je pred časom že obstajal. Takrat bi moral biti prodan Madžarom, pa je bila na njihovo žalost podana druga, boljša, ponudba za odkup United Groupa (lastnikov N1), vendar SDS-ova vlada in njihova uprava Telekoma njim Siola ni želela prodati. Očitno so za zaustavitev prodaje imeli politične motive."

(Medijski strokovnjak dr. Marko Milosavljević o položaju slovenskih tiskanih medijev in njihovi prihodnosti ter o tujih investitorjih na medijskem področju: v intervjuju za MMC RTV Slovenija)