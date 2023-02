Protivladni protesti / Ovadeni policisti in njihovi policijski šefi

V zvezi z ravnanjem policije na protivladnih protestih v času Janševe vlade 13 policistov osumljenih kaznivih dejanj

Policija je v času Janševe vlade grobo kršila človekove pravice

© Borut Krajnc

V zvezi z ravnanji policije na protestih v času vlade Janeza Janše je kaznivih dejanja osumljenih 13 policistov (od tega štirje vodstveni delavci v policiji), 63 policistom pa so očitane strokovne nepravilnosti. To je sporočilo, ki sta ga v javnost na tiskovni konferenci podala v.d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav in ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik, ki po odstopu Tatjane Bobnar začasno vodi notranje ministrstvo.

rm2DmmPZX1M

Omenjene prijave, ovadbe in notranji policijski postopki temeljijo na nadzoru o protestih, ki velja za najobsežnejši strokovni nadzor ministrstva nad policijo v njeni zgodovini. Izsledki so grozljivi, kar je na tiskovni konferenci potrdila tudi Ajanovič Hovnik, ki pravi, da je bila kot državljanka »zgrožena nad ugotovitvami poročila«. Poročilo, ki si ga lahko preberete na naši spletni strani, med drugim razkriva nezakonito uporabo vodnega topa zoper množice, ker mešanja vode in solzivca zakonodaja ne dopušča, uporabo vodnega topa celo zoper posameznike in vidno bolne osebe, kar zakonodaja prepoveduje. Pa tudi protizakonito odstranjevanje mirnih protestnikov z mirnih protestov in njihovo zadrževanje v pridržanju brez pravne podlage. Ter tudi naknadno popravljanje in prirejanje notranje policijske dokumentacije o protestih in še in še.

V dveh letih, kolikor je bila na oblasti vlada Janeza Janše, pa je bilo več kot sto različnih večjih in manjših javnih protestnih prireditev, ki jih je vedno spremljala policija, in to skorajda brez izjem tako, da je dejavno ustvarjala napetosti ter posredovala in kaznovala ne glede na to, da v veliki večini za to ni bilo nikakršne potrebe.

Nadzor nad ravnanjem policije je bil sicer opravljen le pri šestih dogodkih, protestih, javnih shodih. Kljub temu je v poročilu naveden skorajda nepregleden seznam vseh mogočih zlorab policijskih pooblastil. V dveh letih, kolikor je bila na oblasti vlada Janeza Janše, pa je bilo več kot sto različnih večjih in manjših javnih protestnih prireditev, ki jih je vedno spremljala policija, in to skorajda brez izjem tako, da je dejavno ustvarjala napetosti ter posredovala in kaznovala ne glede na to, da v veliki večini za to ni bilo nikakršne potrebe. K temu so jo sicer vodila navodila, ki jih je izdal Aleš Hojs in v katerih med drugim piše, naj policija vse mogoče postopke »dosledno izvaja zoper organizatorje in udeležence nelegalnih zbiranj«.

Glavni, vsaj javno izraženi očitek premier Roberta Goloba prejšnji notranji ministrici Tatjani Bobnar, je bil, da se ni dovolj resno lotila normalizacije policije in očiščenja kadrov, ki so počeli največje svinjarije. Nadzor, ki je pokazal nepravilnosti, je sicer naročila prav ona. Pod nadzor se je podpisal Slavko Koroš, ki ga vlada ni želela imenovati za vodjo nadzora na policijo na notranjem ministrstvu. Prijave, ki izhajajo iz poročila je na tožilstvo poslala že Bobnar, kazenske ovadbe pa zdaj odhajajoči generalni direktor policije Boštjan Lindav, ki ga vlada prav tako ni želela imenovati v polni mandat.

ZgNkbzHLXsE