»Marx ni bil komunist«

IZJAVA DNEVA

"Za razliko od številnih, denimo Slavoja Žižka, imam sam raje idejo socializma kot idejo komunizma. Socializem, za razliko od komunizma, ki je zelo star, saj ga lahko najdemo že pri Platonu, razumem kot bistveno moderno idejo. Ideja socializma se je pojavila hkrati z moderno družbo. Je ideja, da družba lahko spozna samo sebe in se razume. Izvira iz poznavanja patologij modernega družbenega življenja in si odpravo teh patologij zadaja za svojo nalogo. Socializem ni utopija, gradi se iz moderne družbe, iz izkušenj, kaj v njej ne deluje, in iz iskanja rešitev teh problemov, ki pa bi bile tudi same lastne moderni družbi."

"Marx ne govori veliko o komunizmu, nikoli ne zaide v opisovanje komunistične družbe prihodnosti. Ni utopist. Zanj je bil socializem projekt, utemeljen na znanosti o družbi in ekonomiji. Nasprotoval je vsaki utopičnosti. Poimenovanje Komunistična stranka za njegov politični projekt izhaja iz naključnih zgodovinskih okoliščin. Pravo poimenovanje za Marxov znanstveni projekt je socializem. Rečeno provokativno: Marx ni bil komunist."

(Profesor nemške in socialne filozofije s pariške univerze Panthéon-Sorbonne dr. Franck Fischbach o tem, kako se njegovo pojmovanje socializma razlikuje od realno obstoječih socializmov in od komunizma; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)