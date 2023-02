Vse najboljše, Pravna mreža za varstvo demokracije!

Pravna mreža za varstvo demokracije

Naj za trenutek odloži delo in skrbi draga Pravna mreža, ki te dni praznuje svoj drugi rojstni dan.

Želimo ti, da bi v naslednjih dveh letih še naprej pomagala vsem, ki te bodo potrebovali (in da to ne bo novih skoraj 1700 ljudi), razširila svojo mrežo pravniških pisarn in strokovnjakov_inj z novimi 70 člani_cami, še naprej z budnim očesom opazovala, čuvala in branila protestnice_ke ter spisala še kak zakon.

Želimo ti, da bi tvoj dober zgled in prizadevnost prepoznali financerji, da bi poleg prostovoljskega zagona sodelujočih posameznikov_ic in organizacij ter donacij ljudi lahko v prihodnosti delovala tudi na umirjen pogon stabilnega financiranja. Da bi tvojo odličnost poleg Evropskega parlamenta in Mesta žensk nagradil in se za tvoja prizadevanja zahvalil tudi državni establišment. Da bi v naših institucijah, na naših ulicah in v naših glavah le zavladalo – pravo.

Ponosni, da si malo tudi naš otrok, vabimo svoje bralke_ce, da te ob jubileju počastijo z donacijo!

