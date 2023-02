»Ko začutim prevaro, znam biti neprijetna in odločna«

IZJAVA DNEVA

"Pojma nimam, ker sama sebe nikdar nisem spravila v kakšen okvir, tudi se ne bi krancljala kot močna, lepa in pametna. Je pa res, sama s seboj sem v redu. Predvsem sem nekonfliktna, ker vem, da smo si zelo različni. Po naravi sem prijazna in ljubezniva; drugačnost mi je blizu; velikokrat se vprašam, kako bi pa ti ravnala v tej situaciji? Ko pa začutim prevaro, znam biti neprijetna in odločna. Ne prenašam ravno dobro počasi mislečih, zakodiranih, sovražnih in sprenevedavih ljudi. Če sem v dobri kondiciji, in če imam možnost, se jim ognem. Če pa ne gre, povem, in to na glas!"

(Dolgoletna televizijska voditeljica Miša Molk na vprašanje novinarke Katarine Keček, zakaj se moški v Sloveniji izogibajo "močnih, lepih in pametnih žensk"; v pogovoru za Svet24)