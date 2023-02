Davki prispevajo k skupnemu dobremu

IZJAVA DNEVA

"Danska je med državami EU z najvišjim BDP-jem, standard je precej visok, hkrati pa so s tem povezani tudi davki, ki so med najvišjimi v EU. Splošni davek (DDV) je 25-odstoten za produkte in storitve. Na primer, davek za registracijo novega avtomobila lahko doseže tudi 150 odstotkov, nižji pa je za električne avtomobile in avtomobile z nizkimi emisijami. Danci se zavedajo, da davki prispevajo k skupnemu dobremu, ki se jim nato vrača preko dostopnega socialnega, šolskega, pokojninskega in zdravstvenega sistema. Zdravstveni sistem je javen, tudi študijski programi so podprti s štipendijami in z dodatno finančno pomočjo študentom."

(Darja Lihteneger, ki že štirinajst let dela v tujini, od tega enajst let na Evropski okoljski agenciji (EEA) v Köbenhavnu na Danskem, tri leta pa v Skupnem raziskovalnem centru Evropske komisije - Inštitutu za okolje in trajnostni razvoj v Ispri v Italiji, o tem, da bi si morala Slovenija za zgled vzeti Dansko; v intervjuju za časnik Večer)