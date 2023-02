»SDS in NSi sta kot sestri. Ena brez druge ne moreta.«

IZJAVA DNEVA

"Pravim, da sta SDS in NSi kot sestri. Ena brez druge ne moreta. Med seboj se sicer vedno slabše razumeta, vendar sta v politiki ali vsaj v parlamentu še edini, ki si v samo še načelnem zavezništvu ena drugi vzbujata prepričanje, da je desnica dejansko normalna politična opcija. SDS rabi kolikor-tolikšno normalnost NSi, da izpade kredibilnejša in sprejemljivejša, NSi pa rabi jezo, zateženost in učinkovitost SDS, da sama ne izpade kot neslana šala."

"SDS in NSi sta neenako razviti, neenako močni in neenako inteligentni sestri. Vsaka od njiju prepričljivo preigrava svoj politični in psihološki arhetip: starejša in močnejša je preračunljiva in hudobna, mlajša in šibkejša pa naivna in neumna. Zato iz tega prepucavanja izvira še kar nekaj smešnic in dvoumnosti."

(Kolumnist Marko Crnković v Večerovi kolumni o tem, da se SDS in NSi med sabo vedno slabše razumeta)