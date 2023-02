Naslovnica nove Mladine / Marx je imel prav

V petek izide nova Mladina! Tokratna naslovnica je nastala v spomin na Prešernovega nagrajenca Matjaža Vipotnika in njegovega Marxa na kolesu iz leta 1983, ki je bil ustvarjen kot plakat za Slovensko mladinsko gledališče. V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 10. februarja, dalje, pišemo o tem, da je imel Marx prav. Namreč kapitalizem je kar naprej v krizi. In ves čas zahteva socializem. Da deluje, potrebuje veliko socialističnih daril – državno pomoč, subvencije, spodbude in finančne injekcije. To je kapitalizem?

