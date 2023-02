Ovadeni policijski šefi

Kdo so ovadeni vodstveni delavci v policiji, najodgovornejši za kršitve človekovih pravic med protesti?

Bo kdo odgovarjal za prekomerno špricanje mirnih protestnikov s solzivcem? 13. 10. 2021

© Željko Stevanić

Potem ko so postale javne ugotovitve nadzora o ravnanju policije na protivladnih protestih v letih 2020 in 2021, je bilo jasno, da bo nekdo (vsaj) v policiji moral odgovarjati, sicer bi bil tudi »najobsežnejši usmerjeni nadzor nad policijo v njeni zgodovini« zgolj (še ena) predstava za javnost. Zdaj je jasno, da bodo najbolj vpleteni policisti in njihovi šefi vsaj klicani na odgovornost in bo tožilstvo moralo preveriti sume kaznivih dejanj, storjenih nad protestniki. Jasno je tudi, kdo so ti policisti.