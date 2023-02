Vrnitev v (precej temačno) preteklost?

Premier Robert Golob za notranjega ministra predlaga Boštjana Poklukarja, ki je bil minister že v vladi Marjana Šarca

Poklukar naj bi spoznal in povezal Črnčeca s Šarcem. (Na fotografiji vsi trije na ogledu meje na Kolpi leta 2019)

© Borut Krajnc

Ko je jeseni 2019 Boštjan Poklukar pred parlamentarnim odborom za notranje zadeve predstavil kandidaturo za notranjega ministra, je poslanec SDS Žan Mahnič dobil občutek, da »gre za predstavitev ministra za obrambo«. Občutka, da je šlo za predstavitev načrta obrambe Slovenije (in EU) pred grozečim napadom – četudi pred begunci –, se ni bilo mogoče znebiti. Poklukar si je tedaj namreč za prednostno nalogo pred vsemi drugimi postavil varovanje meja, ljudi in premoženja, in to z obvladovanjem migracij, ki da so glavna grožnja.