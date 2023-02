Marx je imel prav

Kapitalizem je kar naprej v krizi. In ves čas zahteva socializem. Da deluje, potrebuje veliko socialističnih daril – državno pomoč, subvencije, spodbude in finančne injekcije. To je kapitalizem?

Marx na kolesu, 1983, ki je bil ustvarjen kot plakat za Slovensko mladinsko gledališče

© Matjaž Vipotnik

»Sam osebno in večina naših članov menimo, da je treba logiko trdega socializma končati, saj skoraj po vsem zahodnem svetu velja tržno gospodarstvo, ki je vsem deležnikom prineslo bistveno boljši standard na vseh področjih,« je na začetku letošnjega leta famozno oznanil Joc Pečečnik, eden izmed najbogatejših Slovencev in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov. Ker je treba »logiko trdega socializma končati«, pomeni, da še vedno živimo v »trdem socializmu«. In Pečečniku je treba prikimati – ja, še vedno živimo v socializmu. In ni dvoma – ta socializem ima tudi logiko. Pečečnik ni edini slovenski gospodarstvenik, ki Sloveniji očita socializem.