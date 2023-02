Deportacije prosilcev za azil

Kršitev osnovnega jamstva, ki naj bi ga imeli begunci

Razdeljevanje hrane v Centru za tujce v Postojni leta 2020, ko so bili tujci zaprti kar v nekdanji industrijski hali.

© Borut Krajnc

Azilna zakonodaja je v nečem povsod po svetu enaka, saj gre za njeno najosnovnejšo lastnost, ki je prvi pogoj za delovanje in sploh obstoj varstva beguncev. Medtem ko teče azilni postopek, s katerim se ugotavlja, ali in v kolikšnem obsegu je posameznik upravičen do statusa begunca, prosilec za zaščito ne more biti deportiran.