Sanjske službe

Za direktorje in zaposlene v elektrogospodarstvu ni draginje

Christian Rynning-Tønnesen je najbolje plačani norveški energetski direktor, predsednik uprave Statkrafta, tretje največje energetske družbe na svetu. Čeprav v Statkraftu z okoli 4000 zaposlenimi proizvedejo 40-krat več elektrike kot vseh 6000 zaposlenih v energetiki v Sloveniji, so številne povprečne slovenske plače v energetiki višje od norveških.

Christian Rynning-Tønnesen je predsednik uprave norveškega Statkrafta, največjega norveškega proizvajalca električne energije in tretjega največjega na svetu. Za primerjavo, Slovenija na leto proizvede 1,6 teravata električne energije, v Statkraftu jih na leto proizvedejo 70. V Sloveniji 1,6 teravata električne energije proizvaja okoli 6000 zaposlenih, med katerimi je tudi množica predsednikov uprav, direktorjev, svetovalcev in drugih elektroenergetskih strokovnjakov s tako imenovanimi individualnimi pogodbami – samo v Elektru Ljubljana jih je 12 poleg uprave. V Statkraftu 70 teravatov proizvede le okoli 4800 zaposlenih. In ob takšni dodani vrednosti je seveda prav, da je Christian Rynning-Tønnesen primerno plačan in nagrajen. Lani je zaslužil kar 537 tisoč evrov (vse zneske objavljamo v bruto), ob tem pa je dobil še 74 tisoč evrov nagrade za poslovno uspešnost. Je najbolje nagrajen menedžer med norveškimi v državnih podjetjih.