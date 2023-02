Državne milijarde za(radi) energetike

Ukrepi za blažitev energetske draginje bodo v letih 2022 in 2023 javno blagajno stali vsaj 2,4 milijarde evrov, energetska podjetja pa so dobila še neposredno pomoč

Robert Golob na obisku v nuklearki, kjer so se lani povprečne plače zvišale za več kot 10 odstotkov.

© Nebojša Tejić, STA

Energetska draginja je že drugi veliki udarec za javno blagajno v zadnjih treh letih, po epidemiji. Zgovoren je recimo podatek fiskalnega sveta, da je lanski primanjkljaj državnega proračuna znašal skoraj 1,4 milijarde evrov. Če ne bi upoštevali neposrednega učinka odhodkov zaradi covid-19, ki so bili 892 milijonov evrov, in ukrepov za blažitev draginje, ki so zgolj iz proračuna odnesli 470 milijonov evrov, pa bi bil primanjkljaj »le« 27 milijonov evrov.