Izredne razmere na RTV

Ustavno sodišče je z začasnim zadržanjem novega zakona o RTV na javni radioteleviziji de facto uvedlo izredne razmere, krizno vodenje pa še naprej pustilo v rokah Janševih ljudi

Razigrana pobudnika začasnega zadržanja zakona o RTV in s tem ohranitve nadzora SDS nad javno radiotelevizijo, predsednik programskega sveta RTV dr. Peter Gregorčič in pravnik, ki politične aspiracije desnice pretvarja v pravni jezik, dr. Matej Avbelj.

© Borut Krajnc

Skoraj dva meseca je ustavno sodišče potrebovalo za odločitev, ali začasno zadržati novelo zakona o RTV ali ne. Zakon je zdaj deloma zadržalo, pri čemer odločitev sama odpira več pravnih in dejanskih vprašanj, kot jih rešuje. Odgovarja pa na eno vprašanje: ali se lahko politično motivirana razgradnja javnega medija nadaljuje? Lahko, pravijo ustavni sodniki, in to do nadaljnjega, pri čemer bi trajanje utegnili meriti tudi v letih. Postopek sicer že ves čas vodi ustavni sodnik dr. Rok Svetlič, ki je bil novembra 2021 izvoljen z glasovi SDS, NSi, SMC, DeSUS, SNS in manjšinskih poslancev. Gre za sodnika, ki brez izjeme zatrjuje, da sočustvuje z ljudmi, katerih človekove pravice so kršene, a hkrati vedno najde razlog, zakaj jih v njihovem boju za pravico ne more podpreti. To je storil tudi tokrat.