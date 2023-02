RTV / Čudež kreativnega računovodstva

Generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu je uspelo ustvariti postfaktično poslovno bilanco, mimogrede pa slovenske filmarje prikrajšati za dobra dva milijona evrov

Kreativni financar Andrej Grah Whatmough, ki iz izgube kuje dobiček.

© Borut Krajnc

Leta 1999 sta ameriška socialna psihologa David Dunning in Justin Kruger objavila prelomno študijo z naslovom Nedorasel in brezbrižen: kako težave v dojemanju lastne nesposobnosti vodijo v napihnjeno samopodobo, v kateri sta dokazala, da so posamezniki z omejenimi sposobnostmi, veščinami ali izkušnjami z določenega področja nagnjeni k drastičnemu precenjevanju svojega dometa. Takšni posamezniki ali posameznice naj ne bi bili zmožni vsaj približno objektivnih primerjav s sodelavci, njihova visoka samopodoba pa naj bi bila obratno sorazmerna z njihovimi zmožnostmi. Obstoj Dunning-Krugerjevega učinka je od tedaj potrdila vrsta raziskav, ne nazadnje pa tudi vsakdanja opažanja dogajanj predvsem na političnem in gospodarskem področju. V Sloveniji pa imamo naravnost čudovito priložnost za opazovanje omenjenega pojava tudi v samem vrhu RTV Slovenija.