Janša svari vlado, da bi se ji utegnila zgoditi ulica

Predvidljiva taktika

Neodvisno samostojni, nadstrankarsko avtonomni Pavel Rupar na »shodu upokojencev« v središču Ljubljane

Stranka SDS je prejšnjo soboto praznovala 34-letnico, v Mariboru je njene volivce in člane nagovoril Janez Janša. Kot je dejal, jo čaka precej dela, saj naj bi bila Golobova vlada naredila že veliko škode.

Janša se ni šalil: SDS je svoje vrste prejšnji konec tedna uradno okrepila z Listo Franca Kanglerja, Anže Logar napoveduje novo politično platformo, upokojenci, da bodo 1. marca pod vodstvom Pavla Ruparja šli spet na ulice, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki ga vodi Lojze Peterle, pa zaradi ukinitve samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve napoveduje protestno zborovanje in poziv k interpelaciji celotne vlade. V SDS skratka streljajo z vsemi topovi, kot da bi bili že sredi predvolilne kampanje, poskušajo obuditi »civilno družbo« na desnici, hkrati pa napovedujejo, da se bo Golobovi vladi zgodilo to, kar se je Janševi – ulica.

A obstajala naj bi pomembna razlika: proti Janševi vladi je protestirala »razvajena ljubljanska kolesarska elita«, kot se je nekdanji premier izrazil v oddaji 24ur Zvečer, proti Golobu pa bo protestiralo »sto tisoč tistih, ki so resnično prizadeti v tem času«. »Po trgih in ulicah so sejali sovraštvo, delili bombastične obljube in kurili velike ognje. Sedaj je prišel čas plačila,« je ob praznovanju obletnice ustanovitve SDS dejal Janša. »Danes so sami na ražnju. In še huje bo. Po kitajskem koledarju smo stopili v leto zajca. Po slovenskem bo to leto zajca na ražnju in leto bumerangov.«

Da ne bo nesporazuma: protesti upokojencev so legitimni, četudi nanje vabi nekdanji župan in poslanec SDS Rupar, znani razširjevalec sovražnega govora, ki je bil zaradi zlorabe uradnega položaja obsojen celo na zaporno kazen. Legitimni so, četudi nanje vabijo v SDS in v ta namen organizirajo prevoz. Da je to res, priča javna objava Alenke Gortan, predsednice velenjskega lokalnega odbora SDS, ki je sledilce na Facebooku pozvala, naj se udeležijo vseslovenskega protesta, in dodala, da prevoz iz Velenja v Ljubljano in nazaj stane deset evrov. Zapis so prvi opazili pri Reporterju, kasneje ga je Alenka Gortan izbrisala.

Številni upokojenci imajo mizerne pokojnine. Legitimna sta tudi protesta poklicnih gasilcev in medicinskih sester.

Janša ima prav, ko trdi, da se bodo množični protesti začeli zgolj, če jih bo spodbudila vlada. Sam te mobilizacijske moči nima. Protesti in zborovanja so del demokratičnega procesa, malce ironično pa je, da jih pod pretvezo neodvisnosti pripravlja tista politična stranka, ki je še lani neke druge protestnike obtoževala vsega hudega.