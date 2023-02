Krvave roke na kipu nasproti ruskega veleposlaništva v Ljubljani

Vest obrnjena proti stavbi, v kateri v Ljubljani domuje rusko veleposlaništvo

© Gašper Lešnik

Mladi forum SD je danes, ob obletnici ruske invazije na Ukrajino, na ulici nasproti ruskega veleposlaništva v Ljubljani simbolično postavil kip, odet v ukrajinsko zastavo in poslikan z rdečimi (krvavimi) rokami. V sporočilu za javnost, ki so ga naslovili "Stop posilstvu Ukrajine", so zapisali, da je ta "brezsramen napad na vrata Evrope spet prinesel muke in uničenje, neznano kontinentu vse od razpada Jugoslavije, je žal zgolj najnovejša domina v geopolitičnem klanju moskovskega diktatorja z Napoleonovim kompleksom". Dodal so, da vojva v Ukrajini zadeva tudi mlade in da je edina možnost za dolgotrajen mir v Evropi, da si "sibirski medved" končno polomi kremplje in "namesto njega zavlada ljudstvo".