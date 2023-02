»Vojna z mediji ni le metafora, ki jo je izrekel Janez Janša, temveč program«

IZJAVA DNEVA

"Po malo manj kot treh letih je, upam, vsem že postalo jasno, da je vojna z mediji ne le metafora, ki jo je izrekel Janez Janša, temveč program. Program, za katerim stojijo strategija, taktika in ljudje.n ta program je imel jasno prvo točko. Zavzeti trdnjavo, nacionalko. Teren pripraviš s kopico laži o neuravnoteženosti ter začneš dnevno analizirati prispevke in jih pošiljati vodstvu. Uroš Urbanija je bil v tem početju dosleden. Porabil je ogromno časa in bil zato tudi nagrajen. Zdaj je televizijski šef, ki se vsak dan izkazuje za izjemnega informacijskega politkomisarja. Ve, kaj je partijska naloga, ve, kako jo izpeljati, in ve, kako jo ubraniti. Da zadnje dni zmagoslavno govori malodane o osvoboditvi nacionalke, na kateri lahko nastopijo tudi tisti, ki prej niso, in odpira vrata mladim perspektivnim kadrom, je obrat, ki ga zmorejo le redki. Največkrat tudi okupatorske vojske pridejo v druge države s parolo, da osvobajajo. Da prinašajo demokracijo."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o sklepnih operacijah vojne z mediji)