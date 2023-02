»V Sloveniji je desničarski bog Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"Ne, ne. Živim na obratni strani. Če navežem na prejšnjo misel, desnica je pa religija, kjer imajo onstran singularnosti svojega boga. In imajo ga tukaj. Tu ni samo papež, ampak imamo, če gre za sekularno družbo, v političnem smislu, še enega boga. V Sloveniji je desničarski bog Janez Janša, kar se zelo lepo manifestira v programskem svetu. Kjer se lojalni kadri ne zavedajo svoje nesposobnosti, se pa svoje moči. In na tej točki mi je čisto vseeno, ali gre za janšizem ali kak drug -izem, če televizija cveti, če je polje ustvarjalnosti nedotaknjeno, če jo lahko izraziš – a ne, ne moreš je, če nisi njihov. Saj tudi v prejšnjih časih ni bilo dosti drugače, bilo pa je bolj svobodno. Čeprav so te, polnega idej, ravno tako odjebali."

(Sašo Hribar, radijski voditelj, satirik in dolgoletni programski svetnik na RTV Slovenija, ki pravi, da upa na vstajenje nacionalke, o tem, ali je izrazito politično opredeljen; v pogovoru za časnik Delo)