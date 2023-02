»To je zaton imperija«

IZJAVA DNEVA

"To je zdaj vojna izčrpavanja in ni videti, da bi bili ruski resursi tako izčrpani, da bi bila Rusija prisiljena v poraz. Najmočnejšega orožja najbrž sploh še ni uporabila. In žal imajo tega zelo veliko. Mir torej še ni za vogalom, vojna še ni končana. Še vedno pa mislim, da je to zaton imperija. Je pa res, da je imperialna sila ranjena in da je, ko je pri koncu, močna in nepredvidljiva."

(Dolgoletni dopisnik iz Rusije in poznavalec razmer Miha Lampreht v intervjuju za MMC RTV Slovenija o vojni v Ukrajini)