Užaljeno maščevanje

Zakaj Italijani tako zlahka zanikajo obstoj italijanskih koncentracijskih taborišč, v katerih so trpinčili Slovence in Slovenke – in zakaj večina Slovencev in Slovenk zanje še ni slišala

Otroci v italijanskem taborišču na Rabu

Nekdanji italijanski premier in dejansko drugi človek aktualne italijanske vlade Silvio Berlusconi je v času premierstva trdil, da je bil Benito Mussolini »največji italijanski državnik«, da je bil »benigen« (blag, mil, prijazen, nenevaren), da »ni nikoli nikogar ubil«, da je »ljudi pošiljal v ječe, kjer so bili kot na počitnicah«, in da nasprotnikov ni pošiljal »v koncentracijska taborišča, pač pa le na obvezne počitnice«. Slovenci so komaj čakali, da jih pošlje v kako koncentracijsko taborišče. Ja, komaj so čakali, da jih pošlje na počitnice. V pravo, ekskluzivno letovišče – recimo na Rab.