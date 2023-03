Breme celibata

Zlorabe, ki jih je storil pater Marko Rupnik, niso naključne, ampak so posledica odnosa, ki ga ima katoliška cerkev do spolnosti, do žensk in do otrok

Pater Marko Rupnik (1954), jezuit in mozaičar, naj bi bil že desetletja zlorabljal ljudi, nune in moške, s katerimi je sodeloval. Prve informacije o tem naj bi bila ljubljanska nadškofija dobila že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar takrat resne preiskave ni bilo. Rupnik je zdaj v Italiji, predstojniki so mu prepovedali opravljati duhovniško dejavnost.

V Zgornji Savinjski dolini najdemo majhno občino Mozirje, ima nekaj več kot 4000 prebivalcev, večinoma pa leži ob vznožju Golt na eni strani ter Dobrovelj na drugi. Hvali se, da je »vrata v zasanjano, neokrnjeno in eno najlepših alpskih dolin na svetu, Zgornjo Savinjsko dolino«. Že mogoče, Mozirje je lep kraj, občino pa že dolgo vodi isti župan. Krajani mu prijazno pravijo »Žužu«, kar je okrajšava za dva poklica, župnika in župana. Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je natančno to, najprej je bil 15 let duhovnik, šel je po klasični poti od semenišča do župnišča, nato se je odločil, da bo ta poklic opustil in odšel med laike. Leto kasneje je kandidiral na lokalnih volitvah v okolju, kjer je prej deloval kot duhovnik, in uspelo mu je. Župan Mozirja je že od leta 2002, prvič ga je podprlo 62 odstotkov volivcev, lani pa na lokalnih volitvah ni imel protikandidata.