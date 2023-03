Monika Weiss | foto: Borut Krajnc

Simon Maljevac / »Najem stanovanja je čisto legitimna izbira in nikakor ne pomeni, da si kaj manj dosegel v življenju, če ga nimaš v lasti«

Minister za solidarno prihodnost

© Borut Krajnc

Simon Maljevac (1981), diplomirani sociolog, od januarja letos vodi zagotovo eno najzahtevnejših ministrstev. Ravno sistemska ureditev stanovanjske politike in dolgotrajne oskrbe, ki spadata pod ministrstvo za solidarno prihodnost, bosta pomemben ali celo ključen lakmus, koliko socialna in solidarna država bomo.

Maljevac ima dolgoletne izkušnje v nevladnem sektorju. Deset let, med letoma 2007 in 2017, je vodil kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, ki je v času njegovega vodenja preraslo v največjo nevladno organizacijo LGBT-skupnosti v Sloveniji in v okviru katere je izpeljal številne nacionalne in mednarodne projekte. V letih 2017 in 2018 je vodil oddelek za spremljanje, ozaveščanje in preventivo pri zagovorniku načela enakosti, od leta 2018 pa je generalni sekretar Levice. Od nastopa vlade do prevzema ministrske funkcije januarja letos (torej v času sedemmesečne blokade, ki jo je povzročil SDS z referendumom o zakonu o vladi) je bil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Čeprav naj bi po prvotni napovedi Maljevac prevzel ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec pa novo ministrstvo za solidarno prihodnost, so vsa tri težkokategorna področja novega ministrstva – ureditev stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in vključevanje zaposlenih v lastništvo, upravljanje in dobiček podjetij – januarja (pri) padla Maljevcu. Napovedi na teh področjih so zelo konkretne, njihova morebitna neizpolnitev pa bo očitna.

Maljevac, ki je od lanskega aktivnejšega vstopa v politiko tudi redna tarča homofobov z desnice, je očitno trdoživ.

Minister Luka Mesec je v nedavnem intervjuju za Delo rekel, da ve zdaj o področjih, kot so stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba, pokojninski sistem, trikrat več kot pred prevzemom ministrske funkcije. Pa vi?