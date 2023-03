Uradno: Nova24 je propagandno sredstvo SDS

Računsko sodišče je pri reviziji predvolilne kampanje končno postalo pozorno na medijsko hobotnico SDS

Vznesena predvolilna konvencija stranke SDS

© Luka Dakskobler

Računsko sodišče je, kot je razvidno iz revizije porabe denarja za lansko predvolilno kampanjo, objavljene ta teden, največje nepravilnosti ugotovilo pri SDS. Pri 670 tisoč evrih, kolikor so jih v tej stranki namenili za predvolilno kampanjo, je odkrilo za približno 170 tisoč evrov nepravilnosti in stranko ovadilo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. V stranki naj bi bili kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev predložili kar fiktivne pogodbe z osebami, ki po mnenju računskega sodišča ne obstajajo. Težava je nastala zaradi »nepoznavanja pravil gospoda, ki nam je pomagal pri lepljenju plakatov. Verjamemo, da bo tudi policija razumela, da ni šlo za naklep,« so v stranki zaplet pojasnili za STA.