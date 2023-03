»Feminizem ni stvar žensk, ampak vseh, ki razumejo, kaj pomenita demokracija, enakost«

IZJAVA DNEVA

"Kaj sta torej imeli v mislih v zgodovini Slovenije najvišje pozicionirani političarki Urška Klakočar Zupančič in Nataša Pirc Musar, da sta zavrnili feminizem? To, kar pomeni po slovarski definiciji? 'Feminizem se v prvi vrsti osredotoča na zmanjšanje in izničenje neenakosti med spoloma in promoviranje pravic, interesov in zadev žensk v družbi.' Feminizem kot nujni del demokracije? Brez njega je ni. Feminizem ni stvar žensk, ampak vseh, ki razumejo, kaj pomenita demokracija, enakost. Brez dolgega, tudi krvavega feminističnega boja predsednici parlamenta in države ne bi bili na položajih, ki ju zasedata. Brez osveščene javnosti bi ju zmlela tista žalostno neinteligentna, sovražna mizoginija, ki bulji v njuni zadnjici in daje 'politične' komentarje."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da je feminizem v SFRJ dosegel enakost in pravico do splava leta 1952, ki je bila v ustavo zapisana 1974, feministke pa so leta 1991 v Sloveniji dosegle ustavno ohranitev te pravice)