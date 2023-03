Javno pismo francoskemu parlamentu

Danes je nov dan je ena od 38 nevladnih organizacij, ki sopodpisuje javno pismo, namenjeno francoskemu parlamentu. V pismu problematiziramo 7. člen predlaganega zakona o olimpijskih in paraolimpijskih igrah leta 2024, saj ustvarja pravno podlago za uporabo kamer, ki jih upravljajo algoritmi, za zaznavo določenih sumljivih dogodkov v javnih prostorih.

Če bo zakon sprejet, bo Francija prva država, ki bo eksplicitno uzakonila prakso nadzora, ki je v nasprotju s človekovimi pravicami, saj ogroža pravico do zasebnosti, pravico do zbiranja in združevanja, omogoča diskriminacijo in ni skladna z načeloma nujnosti in proporcionalnosti.

Biometrični množični nadzor predstavlja mokre sanje avtokratov, ki tudi pri nas vedno bolj postajajo resničnost. Vsi smo se zgražali, ko je notranji minister Hojs pošiljal policijo nad protestnike pred tremi leti, a ne pustimo se pretentati, da liberalcev nadzor ne zanima.

