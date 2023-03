»Sanje so legitimne. Tudi za Ukrajince.«

IZJAVA DNEVA

"Odločili smo se, da bomo sanjali, in vsak nov dan je bil lepši (vsaj do nekega trenutka). Pristali smo tam, kjer smo hoteli: v zvezi Nato in v Evropski uniji. Če so to bile naše sanje, je legitimno, da tudi drugi sanjajo, kako bodo prehodili isto pot in na koncu pristali prav tam, kjer smo mi: pod varnim okriljem ameriških bombnikov, ki nas bodo branili, če bo to potrebno, in v skupnosti držav, ki nam omogoča široko svobodo gibanja. Elitni klub, v katerega nas ni nihče silil in za katerega smo bili trdno prepričani, da nas popelje v svetlo prihodnost."

"Sanje so legitimne. Tudi za Ukrajince. Če mislijo, da se je vredno boriti za neodvisnost in celovitost svoje države, za drugačno prihodnost in za geostrateški položaj, ki jim bo zagotavljal mir, varnost in blagostanje, bi morali prav mi, bolj kot drugi, razumeti, da imajo to pravico. Situacija je sicer jasna. Ukrajinci so napadeni, Rusi so napadalci. Rusi so zasedli del Ukrajine, noben del Rusije ni v rokah ukrajinskih vojakov. Če imajo Rusi svoj prav, če jih je treba razumeti, potem je bilo treba razumeti tudi Srbe, Nemce in druge okupatorje v raznih vojnah."

(Zgodovinar in kolumnist Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da Slovenija ve, da se je za dosego velikih ciljev treba boriti in da je pot do zmage kruta in negotova, a jo je treba prehoditi do konca)