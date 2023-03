»Brez njih bi bil Janša danes zadnja luknja na piščalki«

IZJAVA DNEVA

"Desni medijski kontekst je na nedefiniran, neuporabnikom in nasprotnikom neviden način prisoten. Je v zraku in vpliva. Vpliva pa tako, da se desničarski novinarji množijo in celo prehajajo na RTV. Vpliva tako, da je RTV še vedno, eno leto po volitvah, trdno v pesti SDS. Vpliva tako, da se to mnogim - tudi ustavnim sodnikom, ne samo s piškotkarskim komentatorjem - zdi normalno in dopustno."

"Prepričan sem, da se to ne bi dogajalo, če ne bi Janša že pred sedmimi, osmimi leti - ali v bistvu že veliko prej - začel sprva hlastno, pozneje pa potrpežljivo ustanavljati debilnih in zaničevanja vrednih, magari marginalnih medijev, ki pa niso brez stranskih učinkov. Brez njih bi bil Janša danes zadnja luknja na piščalki. In tudi če nikoli ne gledate Nove24TV, je to vendarle uspeh, ne?"

(Novinar in kolumnist Marko Crnkovič o tem, da je Nova24TV praznovala sedmo obletnico delovanja; via Večerova priloga V nedeljo)