Kdo je Pavel Rupar?

Družinski človek in podjetnik ter dolgoletni tržiški župan in poslanec SDS, ki se mu že vse življenje godi krivica

Slavje ob volilni zmagi 3. oktobra 2004 pred Prešernovim spomenikom. V ospredju so Pavel Rupar, Andrej Bajuk, Miha Brejc in Janez Janša.

© Matej Leskovšek

Pavla Ruparja so povili leta 1960, 14 ur za tem, ko se je rodil njegov brat dvojček Igor. Ta je postal bančnik, sam pa se je po elektrotehniški šoli zaposlil v kranjski Iskri in tam delal celih deset let. Približno toliko časa sta bila poročena s soprogo Marijo, preden se jima je leta 1989 porodila zamisel, da bi v Tržiču ustanovila lastno podjetje, trgovino Diskont center. Med Tržičani je tako postal znan kot lastnik ene prvih zasebnih trgovin, ki je, kot se je precej let kasneje pohvalil v intervjuju za Nedeljski dnevnik, »Pekovim delavcem ponudila za njihove skromne bone precej več hrane kot Mercator. S tem sem razjezil trgovski lobi in ogrozil njihov dogovor z direktorji tržiških propadajočih podjetij, ki so del plač izplačevali v Mercatorjevih bonih.« S to dobrotniško akcijo se je začela njegova politična kariera, ki jo je resnično zgrabil za roge, ko je leta 1994 postal predsednik tržiškega lokalnega odbora SDS (tedaj Socialdemokratske stranke Slovenije, katere vodja je leto pred tem postal Janez Janša), istega leta pa je v spremstvu prvaka stranke napovedal tudi kandidaturo za župana Tržiča.