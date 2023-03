Novi populizem

Pavel Rupar je le bolj grob obraz Janeza Janše, oba sta populista, oba sta konspirologa, oba zanima oblast

Drugi zbor upokojencev 1. marca, ki ga je sklical nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, konec meseca pa se obeta še eden.

Pred petnajstimi leti je Karl Erjavec, nekdanji predsednik DeSUS, stranke, ki skorajda ne obstaja več, obljubil 1000 evrov visoko pokojnino. Potem se je potegnil nazaj in dejal, da smo ga narobe razumeli. Tudi Franc Križanič, finančni minister v vladi Boruta Pahorja, je davnega leta 2008 napovedal, da bo minimalna plača v Sloveniji visoka 1000 evrov. Minila so leta, obljubi se nista uresničili. Povprečna pokojnina danes znaša 778 evrov, minimalna plača pa je v zadnjih letih zlagoma prilezla na 878 evrov neto. Oboje ni veliko. Danes vsaj 85.000 upokojencev in upokojenk živi pod pragom revščine.