Komentar / Razbiti izložbo?

Po epidemiji, v kateri so države pokazale, da lahko »ustavijo« planet, če je treba, izgovorov za ukrepanje proti podnebni krizi ne more več biti

Podnebni štrajk v Ljubljani, 3. marec 2023

© Janez Zalaznik

Podnebni štrajki, ki jih v Sloveniji zadnja leta organizirajo Mladi za podnebno pravičnost, so praviloma minili v imenu politične korektnosti. Mladi so, v skladu z načeli aktivnega državljanstva, ki se ga učijo v osnovnih in srednjih šolah, risali protestne transparente in vzklikali splošno sprejemljiva gesla. Za številne so bili protesti tudi lepa popestritev šolskega vsakdanjika. A letošnji protest je v javnosti že sprožil nekaj nelagodja. Protestniki so namreč prekršili zlasti v Sloveniji tako čislano načelo zasebne lastnine. Vdrli so na Plečnikov stadion, zasebno lastnino, namenjeno dobičkonosni investiciji, tam pa so na »dvorišču« podjetnega Joca Pečečnika sadili drevesa. Mladi so, zdi se, šli malce predaleč pri prevajanju prakse aktivnega državljanstva v realnost, je završalo po državi. Ker so za trenutek prestopili mejo?