»Glasovanje svetniške skupine je v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarja Svoboda«

IZJAVA DNEVA

"Glasovanje svetniške skupine je v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarja Svoboda. Izvršni odbor je bil soglasen, da je glasovanje o nagradi v primeru zdravstvenega doma nekaj, kar je v nasprotju z načeli in vrednotami Gibanja Svoboda. Mi ne verjamemo, da je nekdo, ki ima zelo jasne rezultate z odhodi zaposlenih, z neizpolnjevanjem osnovne naloge do uporabnikov in ki zelo slabo izpelje celo organizacijo vpisovanja, upravičen do nagrade. Ravno obratno, kvečjemu je upravičen do česa drugega."

(Predsednik stranke Gibanje Svoboda in premier Robert Golob po včerajšnji seji izvršnega odbora stranke glede potez strankarskih svetnikov v Mestni občini Ljubljana, o nagradi direktorice ljubljanskega zdravstvenega doma Antonije Poplas Susič)