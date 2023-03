»Janša s svojimi junaki kliče k razumu«

IZJAVA DNEVA

"Tokratni zdrs je veličasten. Eden večjih nesmislov, ki so se pojavili na političnem parketu. Ker Janez s svojo ekipo ve, da mu konstruktivna nezaupnica ne more uspeti, in tudi ve, da s svojo ekipo nima česa pametnega ponuditi, bi se pač malo pogovarjal. En tak debatni krožek, ki bi šel skozi trenutno politično situacijo. Poslanci njegove stranke bi z napisanimi govori pač ugotovili, da je vse narobe, da nič ne štima, da nam ni pomoči in naj že zmaga razum. Bolj smešnega poziva že dolgo ne. Janša s svojimi junaki kliče k razumu. In to nekaj dni po tem, ko njegov potrčko Pavel Rupar zganja cirkus na glavnem trgu v Ljubljani. Ko s pomočjo nore televizije z imenom nacionalna tv Slovenijo prepričuje, da so na trgu zbrani potencialni junaki nove stranke. Nove sile, ki bo Slovenijo zavrtela v pravo smer."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da SDS interpelacije vlade ni vložila zato, da bi izglasovala konstruktivno nezaupnico, temveč le zato, da bi se malo pogovarjali)