»Nikoli ne bom mogel razumeti, da so v majhnih državah lahko nacionalisti«

IZJAVA DNEVA

"Veste, kaj je absurdno? Človek lahko še nekako razume, da velike nacije, Kitajska, ZDA ali Rusija, mislijo, da imajo moč, možnost in silo, da uveljavijo nacionalne interese proti drugim. Nikoli ne bom mogel razumeti, da so v majhnih državah s pet, sedem ali deset milijoni prebivalcev lahko nacionalisti. Nikoli ne bodo dosegli suverenosti, saj so v vsakem pogledu, od gospodarskega do varnostnega, odvisni od drugih. Čemu čvekanje o nacionalni suverenosti majhnih držav? Albanci se tega zavedajo, zato je želja po skupnem eden od razlogov – če ne glavni razlog –, da hočejo v EU. Albanija niti z največjimi nahajališči bakra v Evropi ne more preživeti kot suverena nacija."

(Dunajski pisatelj in esejist Robert Menasse o tem, da je največja nevarnost nacionalizem; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)