»Tekmovalni sistem, ki zdaj vlada v šolah, ne vodi nikamor«

IZJAVA DNEVA

"Tekmovalni sistem, ki zdaj vlada v šolah na vseh ravneh, ta famozni tek za točkami, ne vodi nikamor. V šolah imamo dovolj prostora, vpis je treba sprostiti, pristojni pa naj razmislijo, kako to storiti. Zdaj imamo v šolah nekakšen začarani krog. Ocenjevanje je pomembno, ocene so vstopnice za vpis. Starši so skrbni in zaščitniški, svojemu otroku želijo najboljše, zato nad njim bedijo, se zanj borijo. Tisti, ki si to lahko privoščijo, jim najemajo inštruktorje, nekateri se spustijo v boj z učitelji. Vse to ima posledice. V raziskavah, prvič leta 2000, smo pri šolarjih, starih od 15 do 17 let, zaznali tiste, ki so odgovorili, da niso zadovoljni s svojim učnim uspehom oziroma da bi lahko bili boljši. A ko smo primerjali njihov učni uspeh, je bilo 70 odstotkov teh otrok prav dobrih in odličnih. To pomeni, da smo ocenjevanje skrčili na oceni štiri in pet …"

(Socialna psihologinja Mirjana Ule o tem, da mladi potrebujejo več radosti, bolj sodelovalno šolsko okolje, manj nore dirke za točkami; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)