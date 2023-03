»Začeli smo sprejemati korupcijo na vseh nivojih delovanja naše države«

IZJAVA DNEVA

"Veliki večini je pomen besede integriteta povsem nepoznan, kaj šele korporativna integriteta. V družbah, kjer vlada visoka stopnja integritete, ne poznajo politične in sistemske korupcije, ne obstajajo dvojna merila in dvojna morala oblastnikov, pri kadrovanju na najpomembnejše položaje ima strokovnost prednost pred politično pripadnostjo, volitve so veliko bolj transparentne, voljeni oblastniki pa predstavljajo zgled svojim državljanom pri upravljanju države."

"Še več, začeli smo enostavno sprejemati korupcijo na vseh nivojih delovanja naše države kot paradigmo, s katero se je treba enostavno sprijazniti, kar potrjujejo dejstva, da le redke izjeme za njihova koruptivna ravnanja doseže roka pravice.Vsak dan se namreč nizajo dokazi o tem, kako sedanji neoliberalistični ekonomski sistem in totalitarni strankokracizem na politični ravni producirata nepravno državo, ustvarjata lokalne in državne politične poglavarje, povezujeta vse vrste oligarhij s politično oligarhijo in omogočata političnim veljakom in bogatašem, da počno prav vse, kar sem jim zljubi."

(Član upravnega odbora Transparency International Slovenia Igor Klančnik o tem, da pravih sankcij ni, toleranca do katerekoli vrste korupcije pa ni ničelna; via Večerova priloga V soboto)