Naša družba ostaja še vedno izrazito strpna do nestrpnežev

IZJAVA DNEVA

"Žal pa se je treba zavedati, da je naš mir le privid in da je nelagodje, ki so ga mnogi začutili ob napovedi postavitve spomenika v obliki črke ć, najbrž le strah pred tem, da bi ta družba nekoč spet lahko pokazala tisti grdi obraz, ki ga je pokazala leta 1992. Ta strah izvira iz zavedanja, da izbrisa še vedno nismo predelali, da storilcev nismo kaznovali in da naša družba ostaja še vedno izrazito strpna do nestrpnežev. Ki zato pogosto zasedejo tudi vodilna mesta v državi in odločajo o naših usodah."

"Predvsem pa je treba razumeti, da črka ć, podobno kot barva kože, spolna usmerjenost ali socialni položaj, ne zaznamuje dveh ljudi enako. In da tako kot nismo bili vsi na ić leta 1992 izbrisani, tako tudi danes nimamo vsi enakih težav. Da jih mnogi sploh nimamo, zato še zdaleč ne pomeni, da jih nima nihče. In morda nas prav na to spomenik izbrisanim želi opomniti."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o postavitvi spomenika izbrisanim v obliki črke ć; via Dnevnikov Objektiv)

Maketa bodočega spomenika izbrisanim

© Borut Krajnc

