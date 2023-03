Ta odgovor javnost še vedno pričakuje od vlade

IZJAVA DNEVA

"Izganjanje korupcije iz zdravstva, njegova informacijska optimalizacija in podobno so hvalevredna dejanja, ki pa najbrž nimajo prave zveze s postavljanjem novih statusnih, organizacijskih in finančnih okvirov zdravstvenega sistema. Zadnje, kar bi si slovenska javnost želela, bi bilo korupcijo na enem koncu preprečiti tako, da bi jo na drugem legalizirali. V tem povsem mogočem primeru bi bilo Janševo norčevanje iz ljudi samo ena od ponudb na bazarju te dejavnosti. Zato se še naprej odpira vidik transparentnosti komunikacije med vlado in javnostjo."

"Kar javnost torej še vedno pričakuje od vlade, je jasen odgovor, zakaj minister za zdravje lahko nenačelno sedi na dveh stolih, medtem ko je dobil mandat, da vzpostavi pravilnost le enega."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da je Robert Golob kot predsednik vlade javno povedal, da je zdravstvena reforma najpomembnejša naloga mandata; via Delova Sobotna priloga)