SUŽENJSTVO / Ste vedeli, da so bili prvi sužnji v Evropi Slovani?

Izšla je posebna številka Mladine o suženjstvu oziroma o tem, kako je človel postal blago

Posebna izdaja Mladine SUŽENJSTVO se osredotoča na Evropo in na neznane razsežnosti suženjstva. Čeprav v Evropi s prstom radi kažemo predvsem na Veliko Britanijo, Portugalsko, Španijo, Belgijo in Nizozemsko, seveda pa najprej na ZDA, so v zasužnjevanju sodelovale tudi druge evropske države, vključno z na primer Nemčijo ter skandinavskimi državami. A pravi šoki bralca šele čakajo! Mar ste na primer vedeli, da so bili prvi sužnji v Evropi Slovani? Da so bili za Franke na primer med priljubljenimi viri sužnjev prav kraji med Alpami in Jadranskim morjem? Ste vedeli torej, da je bila Slovenija vir evropskih sužnjev, zasužnjevali pa so tako može, ženske kot otroke? A posebna izdaja razkriva še marsikaj. Ste na primer vedeli, da je bil španski pisatelj Miguel de Cervantes v mladih letih ugrabljen in odpeljal iz Španije za belega sužnja v severno Afriko?

Zapisali bi: še dobro, da je prišlo razsvetljenstvo in je Evropa sužnje osvobodila in prepovedala trgovino z ljudmi. No, čisto malce drugače je bilo: trgovina s sužnji namreč v nekem trenutku ni bila več dobičkonosna. Tako je prišlo do osvoboditve in prepovedi trgovanja z ljudmi.

Evropska zgodovina preseneča.

