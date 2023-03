»Na vladi in poslancih je, da preprečijo enega največjih birokratskih zločinov po izbrisu«

Novela zakona o tujcih in ločevanje družin

Ambasada Rog in Delavska svetovalnica pozivata vlado in poslance, naj ne sprejmejo novele zakona o tujcih in s tem preprečijo ločevanje družin. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč iz predloga zakona nedavno črtalo odpravo pogoja izpita iz slovenskega jezika na ravni A1 za podaljšanje dovoljenja za bivanje družinskih članov.

Z novelo zakona o tujcih naj bi ministrstvo poenostavilo določene postopke pridobivanja dovoljenj na upravnih enotah in odpravilo diskriminatorne spremembe prejšnje vlade, preden bi stopile v veljavo. "Spomnimo, da je bil omenjeni sporni člen ključni razlog za noveliranje zakona," so v nevladnih organizacijah zapisali v pozivu vladi in poslancem.

Država od družinskih članov tujega delavca namreč zahteva, da se v manj kot enem letu naučijo novega jezika in opravijo zahteven izpit, sicer morajo državo zapustiti. "Tega država kakopak ne zahteva od delavca, ki lahko še naprej gara in plačuje davke, ob tem pa mora še sprejeti, da bo njegova družina izgnana," opozarjajo.

Zagovornik načela enakosti je medtem že opozoril, da gre za diskriminatorno odločbo. "Če država uvaja pogoj izpita iz slovenskega jezika za tujce, mora ta veljati za vse, ne le za nekatere skupine tujcev in zgolj nekatere družinske člane," so dodali.

Ministrstvo je sprva sledilo navodilom Zagovornika in pohitelo s spremembo diskriminatornega člena po nujnem postopku, nato pa je v zadnjem trenutku umaknilo svoj lasten predlog in v DZ poslalo predlog, ki ohranja "Janšev člen". "Kaj se je vmes zgodilo, ne zna razložiti nihče. Kar naenkrat ministrstvo zagovarja Janšev zakon s floskulo, da ta spodbuja integracijo," so zapisali.

Ambasada Rog in Delavska svetovalnica

Pri tem opozarjajo, da argumentu integracije ne more verjeti nihče. Družinsko življenje je ključen pogoj za uspešno integracijo v družbo in nihče ne bo bolje integriran, če bo ločen od družinskih članov ali če bo njihovo bivanje podvrženo nerazumnim izpitnim pogojem. Ob enem trdijo, da je odločevalcem za integracijo "tako malo mar, da se jim ni ljubilo niti preveriti, ali država sploh razpolaga s kapacitetami, da omogoči tolikšnemu številu ljudi iz tako različnih jezikovnih skupin primerne tečaje v tako kratkem času".

Tuji delavci bodo zapustili državo ali se sploh ne bodo odločili priti - prav nasprotno od tega, kar je namen novele, opozarjajo. Zato pozivajo vse odločevalce, da ne potrdijo novele v trenutni obliki in preprečijo razdor družin. Upoštevajo naj usmeritve Zagovornika načela enakosti in zahtevajo vrnitev skrivnostno izginulega člena v novelo. "Na vladi in poslancih je, da preprečijo enega največjih birokratskih zločinov po izbrisu," so še zapisali.

