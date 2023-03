Policija / Vse pogostejša uporaba gumijastih nabojev na protestih

Policija na demonstracijah po vsem svetu proti mirnim protestnikom vse pogosteje uporablja gumijaste in plastične naboje

Policija na demonstracijah po vsem svetu proti mirnim protestnikom vse pogosteje uporablja gumijaste in plastične naboje, je opozorila nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International. V danes objavljenem poročilu še navaja, da to postaja vse bolj rutinska praksa, ki povzroča vse več poškodb in smrtnih žrtev.

Organizacija s sedežem v Londonu v poročilu z naslovom Moje oko je eksplodiralo, objavljenem na svoji spletni strani, med drugim poudarja, da policija rutinsko in nekaznovano krši predpise.

Amnesty International se zavzema, da bi uporabo gumijastih in plastičnih nabojev omejili na primere, ko nasilneži predstavljajo neposredno grožnjo. Poziva tudi, da bi uporabo tovrstnih nabojev po vsem svetu strogo uredili ter uvedli nadzor nad proizvodnjo in trgovino tega streliva.

Poročilo temelji na preiskavah v več kot 30 državah po vsem svetu v zadnjih petih letih. Iz njega izhaja, da je bilo zaradi pogosto nesorazmerne uporabe gumijastih in plastičnih nabojev ter granat s solzivcem pohabljenih na tisoče demonstrantov in mimoidočih, več deset pa jih je bilo ubitih.

Število poškodb oči, vključno z izgubo vida, zlomov kosti in lobanje, poškodb možganov in organov ter psiholoških travm je zaskrbljujoče naraslo.

Število poškodb oči, vključno z izgubo vida, zlomov kosti in lobanje, poškodb možganov in organov ter psiholoških travm je zaskrbljujoče naraslo, piše v poročilu. Samo v Čilu je bilo po podatkih tamkajšnjega inštituta za človekove pravice zaradi posredovanja policije v protestih od oktobra 2019 zabeleženih več kot 30 primerov izgube vida.

Amnesty International je zabeležila tudi primere uporabe gumijastih nabojev in granat s solzivcem neposredno na demonstrantih, med drugim v Čilu, Kolumbiji, Ekvadorju, Franciji, Iranu, Iraku, Tuniziji in Venezueli.

Poročilo, ki ga je organizacija pripravila skupaj z britansko fundacijo Omega Research Foundation, omenja tudi primere smrti demonstrantov zaradi uporabe gumijastih in plastičnih nabojev ter granat s solzivcem, za katere se uporablja tudi izraz "manj smrtonosno orožje".

V Iraku so leta 2019 varnostne sile na protestnike namerno streljale s specialnimi granatami, ki so desetkrat težje od običajnega streliva s solzivcem, zaradi česar je po navedbah Amnesty International umrlo več kot dvajset ljudi. V Španiji pa je uporaba gumijastih izstrelkov v velikosti teniških žogic zahtevala vsaj eno smrtno žrtev zaradi poškodbe glave.

