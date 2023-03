»Desnico je sla po oblasti tako zaslepila, da je izgubila stik z realnostjo«

IZJAVA DNEVA

"Desnico je sla po oblasti tako zaslepila, da je izgubila stik z realnostjo, kar ji onemogoča, da bi se postavila na noge in postala moderna konservativna sila po nemškem vzoru. Velika večina državljanov je na volitvah prepoznala škodljive avtoritarne težnje, ki jih redno izvaja večni predsednik SDS. Namesto samorefleksije so se v Janševi stranki po volilni zaušnici odločili za taktiko popolne destrukcije iz opozicijskih vrst, kar je med tekom na dolge proge voda na mlin levosredinski koaliciji pod vodstvom Roberta Goloba. Njihov največji skupni imenovalec ostaja ravno Janša, zato so vladne stranke ob vsakem napadu iz opozicije enotnejše. Poleg tega več agresije SDS pomeni tudi več odpora med ljudmi. Ker Slovenija na volitvah praviloma nagrajuje zmerne stranke blizu sredine, politični veteran Janša pa je razgaljen kot še nikoli, je SDS ob pomanjkanju kvalitetne vsebine ostalo le še podpihovanje kulturno-ideološkega boja po vzoru republikancev iz ZDA, ki sproža močna čustva in spodbuja nevaren razkroj naroda."

(Novinar Matej Grošelj o tem, da SDS ne strezni noben poraz na volitvah, saj stranka samo še stopnjuje svojo razdiralno politiko; via Večerova priloga V soboto)