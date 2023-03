»Človeški pohlep nas uničuje«

IZJAVA DNEVA

"Če želimo res kar koli narediti za izboljšanje okolja in upočasniti podnebne spremembe, je nujna sprememba gospodarskega sistema, ukinitev predatorskega kapitalizma, preprečiti je treba koncentracijo kapitala in dedovanje, gospodarsko rast spremeniti v odrast, upočasniti tehnološki razvoj, prepovedati geoinženiring, sprejeti restriktivno zakonodajo za razvoj genskih manipulacij, umetne inteligence in robotizacije, vzpostaviti nov netekmovalen način vzgoje, vzgajati sodelujoče in empatične ljudi vse od vrtca naprej in seveda absolutno prepovedati izdelavo orožja, ne samo jedrskega. Predvsem pa prepoznati pohlep kot bolezen, ki jo je treba zdraviti."

"Človeški pohlep nas uničuje. Pohlep, ki je v vseh nas. Eni ga kontrolirajo bolj, drugi manj, nekateri celo mislijo, da je dober. V resnici je pohlep izvir vsega zla. Goni nas naokrog po svetu v množični turizem, goni nas v ustvarjanje materialnih varovalk v obliki kapitala, denarja. Pohlep je tisto, kar poganja potrošništvo, kar poganja znanost, tehnologijo, športne dosežke."

(Alpinist, fotograf, biolog in oklojevarstvenik Matevž Lenarčič, ki na svojih poteh okoli sveta z ultralahkim letalom zbira delce črnega ogljika, ki je drugi največji povzročitelj globalnega segrevanja, o tem, kaj je želel sporočiti z dokumentarnim filmom Temni pokrov sveta; v intervjuju za Nedelo)