Fotopub / Tožba zaradi širjenja laži

V Pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da Vuk Ćosić ni vpleten v afero Fotopub in zato bodo vložili tožbo zoper Luko Perša, pisca in urednika spletnega portala Prava, ki širi laži

Vuk Ćosić

© Borut Krajnc

Na Pravni mreži za varstvo demokracije so se odločili ponuditi pravno pomoč Vuku Ćosiću pri vložitvi pravnih sredstev zoper izdajatelja portala Prava PLP, novinarske storitve, Luka Perš s.p. in odgovornega urednika Luko Perša zaradi članka z naslovom "Obveščevalni namig iz tujine: Vuk Čosić močno vpleten v afero FOTOPUB?! Čosićeva dejanja branila odvetnica Inštitut 8.marec?!".

Zasebno kazensko tožbo zaradi kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime ter odškodninsko tožbo pripravljajo v sodelovanju z odvetniško pisarno Zakonjšek. Pravna mreža se je odločila podpreti Vuka Ćosića, ker je v prispevku zaradi svojega aktivnega javnega delovanja tarča medijske diskreditacije, lažnih in žaljivih trditev, ki imajo hude posledice tako za oškodovanca kot za družbo kot celoto.

"Namen tovrstnega delovanja je ustrahovanje in poskus, da se aktivnega posameznika izloči iz javne razprave, posledično pa se s tem tudi delegitimira njegove ideje in prizadevanja."



Pravna mreža za varstvo demokracije

Hkrati so v sporočilu za javnost zapisali, da so v Pravni mreži za varstvo demokracije izjemno zaskrbljeni zaradi načina delovanja nekaterih medijev, ki delujejo organizirano na način, da eden od njih "prejme" obveščevalni namig, na podlagi katerega objavi izmišljeno zgodbo, ki jo ostali mediji v verigi poobjavijo dobesedno ali v delno spremenjenih različicah. "Namen tovrstnega delovanja je ustrahovanje in poskus, da se aktivnega posameznika izloči iz javne razprave, posledično pa se s tem tudi delegitimira njegove ideje in prizadevanja," so poudarili.

"V primeru lažnih obdolžitev o vpletenosti v spolno nasilje in celo posilstva, pri čemer je celo v samem članku prostodušno zapisano, da v uredništvu nimajo nobenih materialnih dokazov, da je bil Vuk Čosić vpleten v omenjena dejanja, pa menimo, da je kazensko pravo primerno sredstvo za sankcioniranje in zaustavitev tovrstnih grobih in nizkotnih zlorab medijskega prostora."



Pravna mreža za varstvo demokracije

V Pravni mreži za varstvo demokracije izpostvaljajo, da niso naklonjeni prekomerni uporabi kazenskega prava, saj ga štejejo kot zadnje sredstvo za reševanje družbenih konfliktov. "V primeru lažnih obdolžitev o vpletenosti v spolno nasilje in celo posilstva, pri čemer je celo v samem članku prostodušno zapisano, da v uredništvu nimajo nobenih materialnih dokazov, da je bil Vuk Čosić vpleten v omenjena dejanja, pa menimo, da je kazensko pravo primerno sredstvo za sankcioniranje in zaustavitev tovrstnih grobih in nizkotnih zlorab medijskega prostora. Očitanje spolnega nasilja ne sme postati orodje za obračunavanje, tako zaradi dejanskih žrtev spolnih napadov kot tudi zaradi tarč lažnih obdolžitev in njihovih družin," so dodali v sporočilu za javnost.

Članek, objavljen na spletnem portalu Prava.si

© Prava / FB / PMVD

Za delovanje Pravne mreže za varstvo demokracije lahko donirate na spletni strani pravna-mreza.si/doniraj ali prek SMS-sporočila na številko 1919 s kraticami PMVD5.