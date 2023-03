Tanja Fajon / »Ženske v politiki moramo imeti bistveno bolj trdo kožo«

IZJAVA DNEVA

"Včasih rečem, da moramo ženske v politiki imeti bistveno bolj trdo kožo. Politika ni preveč prijazno okolje, veliko je diskreditacij, nizkih udarcev, med ljudmi je določena mera apatije in nezaupanja v politiko. Verjetno smo za to tudi sami v veliki meri odgovorni, če z zgledom prerivanja in prerekanja soljudem sporočamo, da smo sovražni, neprijazni ali da se nismo sposobni pogovarjati, nam sledijo. Še hujše pa je, da imamo politike, ki po družabnih omrežjih širijo nestrpni govor, širijo nevarno retoriko, žalijo, napadajo, žalijo ženske, in če to delajo politiki, ki imajo ugled in so javne osebe, se ljudje lahko po njih tudi hitro zgledujejo. Mislim, da moramo vsi, predvsem tisti, ki zasedamo javne in odgovorne položaje, in na prvem mestu smo to politiki, ravnati z zgledom. Sama nikoli ne bom nikogar žalila, ne bom napadala, ne bom se lagala, znam se tudi opravičiti in poslušati in mislim, da je to tista moč, ki jo politik mora imeti; da je sposoben presegati različne poglede, da je sposoben spoštovati, poslušati in pa tudi slišati. To je moč politika, ne pa tisto, da skuša ljudi še bolj spreti ali da uporablja jezik, ki je dejansko nesprejemljiv."

(Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon o tem, kako gleda na položaj žensk v slovenski politiki in kako se počuti kot ministrica; v intervjuju za Radio Prvi)