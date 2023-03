Kakšno šolo hočemo za naslednje desetletje?

IZJAVA DNEVA

"Na novem ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, katerega vodenje je po vseh referendumih in političnih rošadah prevzel profesor pedagogike Darjo Felda, ob soočenju z raznovrstnimi vprašanji poskušajo dajati kooperativen vtis. Sporočili so, da so že oblikovali delovno skupino, ki se bo lotila novega nacionalnega programa za vzgojo in izobraževanje za naslednje desetletno obdobje. V njem naj bi naslovili vsa ključna področja: poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja. Posvetili se bodo družbenemu razvoju in vlogi vzgoje in izobraževanja pri postavljanju odskočnih desk za prihodnost, tako za učence kot za učitelje. Proces so poimenovali 'šolska reforma' in o njej razpravljali na vladnem sestanku na Brdu. Med drugim je bilo slišati napovedi o krepitvi digitalnega učenja in digitalnega šolskega sistema ter pripravah na trg dela. Kaj naj bi to pomenilo in kako bi se s tem rešile – ali pa zapletle – socializacijske dileme, za zdaj ni jasno."

"V minulih tridesetih letih je šolsko okolje doživelo že več poskusov šolskih reform, a nobeden, z izjemo uvedbe devetletke, ni prinesel večjih sprememb. Zato je pomembno vprašanje, ali ima minister Felda res pravo vizijo, in predvsem, ali je njegov položaj v vladi dovolj močan. Prizadevanje zgolj enega ministrstva namreč ne bo zadoščalo. Odgovore na izhodiščno vprašanje, kakšno šolo hočemo za naslednje desetletje, bo treba iskati na ravni vlade in na ravni – družbe kot celote."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o novi šolski reformi)